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AK Partili vekile sataşınca kabul etti: Sataşma çok kötü bir şeymiş

Meclis Genel Kurulu görüşmelerinde sataşma olayına en çok giren milletvekillerinden Salih Cora, aynı durumla karşılaşınca konuşamadı.

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüdeki konuşmacıya en çok laf atan milletvekillerinden biri AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora oldu.

Bu kez ona sataştılar

Laf atmaları nedeniyle sık sık uyarılan Cora’yı bu kez konuşmak için kürsüye çıktığında CHP ve HDP milletvekilleri aynı tutumla karşıladı.

Sataşma çok kötü bir şeymiş

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir sene boyunca gruplarına atılan lafları toplu iade ettiklerini söyledi, Salih Cora da "Kabul ediyorum, sataşma çok kötü bir şeymiş; biraz daha dikkatli olacağım" diye konuştu.

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