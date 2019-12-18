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Guilherme'nin gönlü Beşiktaş'ta oynamak

Yeni Malatyaspor’da kiralık oynayan Guilherme, sözleşmesindeki özel maddeyi kullanarak Kartal olmak istiyor.

Süper Lig'in asist kralı Malatyasporlu Guilherme, Beşiktaş formasını giymek istiyor. beIN Sports’un haberine göre; Guilherme, Kartal’ın listesindeki ilk isim.

Sezonun geri kalan bölümünde ligde ve kupada 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu için temaslar sıklaştırıldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı da, hem merkez orta saha hem de kanatlarda oynayabilen ligin asist kralı Guilherme için yönetime olumlu rapor verdi.

Özel çıkış maddesi
Yeni Malatya’da kiralık olarak oynayan başarılı oyuncunun sözleşmesinde özel çıkış maddesi bulunduğu da iddia edildi. Avcı’nın Başakşehir’de oynadığı dönemde de Brezilyalı oyuncuyu istediği belirtiliyor.

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