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Netflix'ten RTÜK açıklaması sansür iddiaları ortalığı karıştırmıştı

İnternet yayınlarının RTÜK denetimi altına alındığı karar sonrası Netflix Türkiye'den RTÜK'le ilgili açıklama geldi.

İnternet üzerinden yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getirilmesinin ardından Netflix Türkiye'den bir sansür açıklaması daha geldi. Netflix Türkiye, üst kurulun kendilerine herhangi bir sansür talebinde bulunmadığını öne sürdü.

Netflix'in, başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı, kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya'nın da yer aldığı ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin galası dün gerçekleşti. Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş, galada bir konuşma yaptı.

Toplu taşıma araçlarında, otobüste, metrobüste Netflix yayınlarının izlenmesinde Türkiye'nin bir numara olduğunu söyleyen Savaş, RTÜK'ten yayınlarla ilgili bir sansür talebi olup olmadığına ilişkin olarak şu yanıtı verdi: 

"RTÜK'ten sansür talebi gelmedi"

"190 Netflix ülkesi ne izliyorsa Türkiye'de de o izleniyor. Son 1 yılda RTÜK'ü sık sık Ankara'da ziyaret ettik, uzun süren görüşmelerimiz oldu. Ancak bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadılar. Çocukların ulaşabileceği içerikler üzerine konuştuk. Bu konuyu da ebeveyn kilidiyle çözdük. Bu uygulamayı Türkiye dışında talep eden çok az ülke var."

Netflix fiyatlarına yeni yılda zam yok

Savaş, bu yıl Netflix üyelik ücretlerine zam yapmayacaklarını anlatarak "Fiyatlarımız bu yıl 2 liralık zamla 19.99 ve 41.99 olarak güncellendi" dedi.

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