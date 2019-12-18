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Adalet Bakanı Gül imzaladı! Kadına şiddete karşı özel büro oluşturulacak

Kadına yönelik şiddet ile ilgili son dakika haberi ajanslara düştü. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül imzasıyla, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı.

Türkiye'de kadına şiddetin önlenmesine yönelik kritik bir adım atıldı. Genelgeye göre "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları" yaygınlaştırılacak, şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün imzasıyla, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı.

Genelgede yer alan kritik yenilikler şöyle:

-"Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları" yaygınlaştırılacak.

-Şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak.

-Kadına şiddetle mücadele kapsamında mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde talep aranmaksızın geçici koruma altına alma tedbiri uygulanacak.

-Şiddet uygulayana yönelik öfke kontrolü, stresle başa çıkma konularında eğitim, rehabilite, tedavi, muayene tedbirleri talep edilebilecek.

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