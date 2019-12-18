Merih Demiral fiyatını yükseltti İtalyanlar az buldu

İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport, Merih Demiral'ın yükselen performansından sonra milli yıldız için 40 Milyon Euro'nun bile az olacağını belirten bir yazı yayınladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile oynadığı son iki maçta ilk 11'de başlayan ve başta teknik direktör Maurizio Sarri olmak üzere herkesin beğenisini kazanan Merih Demiral, İtalya'da konuşulmaya devam ediyor.

''40 Milyon Euro dahi az"

Son olarak La Gazzetta dello Sport, milli oyuncu ile ilgili geniş bir yazı yayınladı ve "18 Milyon Euro'ya gelen Merih için bu performanslarından sonra 40 Milyon Euro dahi az" yorumu yapıldı.

"Tam bir Juventus stoperi"

Merih Demiral'ın tam bir Juventus stoperi olarak tanımlandığı yazıda genç oyuncu için, "Rakipleri yıldırıyor ve ne kadar sert olduğunu da görebiliyorsunuz" ifadeleri kullanıldı.

''Bonucci, Merih için bir şans''

Merih'ten 'Juve'nin geleceği' olarak bahsedilirken, milli oyuncunun yanında Bonucci gibi bir ismin olması da Merih için şans olarak nitelendirildi.