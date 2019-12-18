Okan Yalabık kimdir Hekimoğlu Orhan Yavuz kaç yaşında

Hekimoğlu dizisi kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Okan Yalabık dizide Ateş Hekimoğlu'nun en yakın arkadaşı Orhan Yavuz karakterine hayat veriyor. Peki birçok dizide rol alan Hekimoğlu’nun Orhan’ı Okan Yalabık kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Kanal D’nin yeni dizisinde doktor Orhan karakterine hayat verecek olan Yalabık, kariyerinde önemli projelerde yer almıştı. Hekimoğlu dizisinin Orhan karakteri ile ilgili detaylar Kanal D tarafından açıklandı. İşte başarılı oyuncu Okan Yalabık’ın canlandıracağı karakterin özellikleri ve Yalabık’ın daha önce yer aldığı projeler…

2011 yılında yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl adlı tarîhi dizide Pargalı İbrahim Paşa rolüne can verdi. Dizide rol gereği boğulmak suretiyle öldürüldü ve 82. bölümde diziden ayrıldı. Ancak dizide sonraki bölümlerde senaryo anlatıcısı (dış ses) olarak bulundu.

2015'te Atv'de yayınlanan, konusu 1970'li yıllarda geçen, Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği Analar ve Anneler dizisinde Sinem Kobal, Hazar Ergüçlü ve Binnur Kaya ile birlikte oynadı.

Yalabık, 2016 yılında Balkan Savaşı'nın geride bıraktığı etkileri beyazperdeye taşıyan, Ozan Açıktan'ın yönettiği Annemin Yarası filminde Mirsad karakterine hayat verdi. Aynı yıl Bülent Üstün'ün aynı isimli çizgi romanından uyarlanan Kötü Kedi Şerafettin isimli animasyon filminde Adnan ve Çizer, Kung Fu Panda 3'te ise ana kahraman Po'yu seslendirdi.