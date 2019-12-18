HABER /  POLİTİKA

Ali Babacan'dan ince Gelecek Partisi hesabı! Kuruluşunu niye ertelediği belli oldu

Parti kurma çalışmalarını sessiz bir şekilde sürdüren eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, yeni partisinin kuruluşunu, geçtiğimiz hafta partisini resmen kuran Ahmet Davutoğlu ile yarışa giriyormuş havası oluşmaması için ocak ayına sarkıttı.

AK Parti kadrolarında uzun yıllar önemli görevler üstlenip, fikir ayrılığına düştüklerini belirterek parti kurma kararı alan iki isim Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu siyasete yeni bir hareket getirdi.

Davutoğlu Gelecek Partisi adınını verdiği partisini geçtiğimiz hafta cuma günü kamuoyuna ilan etti.

Parti hazırlığı içinde olduğu uzun zamandır bilinen bir diğer isim Ali Babacan'ın da yıl bitmeden partisini kuracağı söyleniyordu. Ancak Babacan'ı bu fikrinden vazgeçiren Davutoğlu'nun kurduğu parti olduğu öğrenildi.

Davutoğlu ile yarış havası oluşmaması için ertelemiş

Davutoğlu ile bir yarış içine giriyormuş gibi hava oluşmaması için yıl sonu planının ocak ayı başına sarktığı ifade edilirken, Babacan’ın 31 Aralık’a kadar partinin kurulacağı tarihi açıklayacağı, 15 Ocak’a kadar da partinin kurulacağı kaydediliyor.

En son Yeneroğlu saflarına dahil oldu

Babacan’ın partisinin Kurucular Kurulu’nda yer alacak isimlerle ilgili çalışmalar da sürüyor. AK Parti’den ihraç edilen İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun, Babacan’ın partisinde yer alacağı belirtiliyor.

Gül'ün eniştesi de partide yer alacak

11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi olan eski AK Parti milletvekili Mehmet Tekelioğlu, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kuruluna katılacak. AK Parti'de üç dönem İzmir milletvekilliği yapan ve 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi de olan Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu da yer alacak.

İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulucak Ethem Sancak açıklaması Eski Bakan Beşir Atalay Ali Babacan'ın partisine mi katılıyor? Ali Babacan'ın partisinde sürpriz isim Ak Parti kurucularından ve Gül'ün eniştesiymiş Mustafa Yeneroğlu kararını verdi! Ali Babacan’ın partisinde yer alacak
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri "Gökçek kendini mıncıklatıyor" deyince Meclis karıştı! 2020 bütçe görüşmeleri Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğa Koleji'ne bomba teklif geldi! Bakın kim satın almak istiyor
Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayaktar'dan CHP'ye yanıt
Davutoğlu'nun sözleri Erdoğan'ı üzmüş: CHP ağzıyla konuşuyorlar
İki dünya devi birleşiyor! PSA ve Fiat Chrysler'in birleşmesi onaylandı
Ersun Yanal'ın başını yakacak rapor ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı 4 belediye başkanını görevden aldı Aralarında CHP'li de var
ÖNCEKİ HABERLER
Muşmulanın faydaları neler öksürüğü geçiriyor
Okan Yalabık kimdir Hekimoğlu Orhan Yavuz kaç yaşında
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran-8 Operasyonu başladı
SPK'dan 4 şirket, 6 kişi hakkında yasak
Hazine - 1.95 milyar liralık kira sertifikası ihraç edildi
Asgari ücret ne kadar oldu 2020 tahminleri belli oluyor
Yorumlar