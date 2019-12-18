Beşiktaş kaybetti evlatları kazandı

Beşiktaş'ın yenilgiyle kapattığı 15. haftada, 6 eski futbolcusunun çalıştırdığı takımlar, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilirken, sarı-siyahlı ekibin genç teknik patronu eski takımına karşı 7. maçında ilk galibiyetini elde etti.

Kartal'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay, 3-1'lik F.Bahçe galibiyeti ile lider Sivasspor'daki başarısını sürdürürken, Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'nın başında çıktığı ikinci maçta Rize'den 3-0'lık galibiyetle döndü. Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Denizlispor da Trabzon deplasmanından 2-1'lik skorla 3 puanı kaptı. Ayrıca 1. Lig'de Ali Tandoğan'ın takımı Altay ve 2. Lig'de Ertuğrul Sağlam'ın görev yaptığı Samsun da sahadan üç puanla ayrılma başarısı gösterdi.

SERGEN YALÇIN

YENİ MALATYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ

RIZA ÇALIMBAY

SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ

TAYFUR HAVUTÇU

KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜ

MEHMET ÖZDILEK

DENİZLİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ