"Gökçek kendini mıncıklatıyor" deyince Meclis karıştı! 2020 bütçe görüşmeleri

TBMM Genel Kurulunda konuşan CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i kastederek "Bu trol, kendini mıncıklamak için belediye kasasından aylığı 3 bin 800 liraya masöz tutuyor" demesi gerilim yaşanmasına neden oldu.