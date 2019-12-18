HABER /  DÜNYA

40 yıl önce işlenen cinayet çözüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletinde yaklaşık 40 sene önce yaşanan bir cinayet vakası genetik soy bilimi ve DNA testi sonucu aydınlatıldı...

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletinde yaklaşık 40 sene önce yaşanan bir cinayet vakası genetik soy bilimi ve DNA testi sonucu aydınlatıldı.

16 Ocak 1980 tarihinde 21 yaşındaki Helene Pruszynski kaçırılmasının ardından cinayete kurban gitmişti. Ancak polis tüm aramalarına rağmen katilin izini bulamadı. O dönemde olay mahallinde bulunan bazı kanıtlar günümüzün teknolojisiyle yeniden incelendi. Yapılan DNA testi sonrası polis eldeki bulguları, "kamu genetik soy bilimi veri tabanında" bulunan bazı kişilerle eşleştirdi. Bu kişiler katil zanlısı James Curtis Clanton'ın Denver şehrinde yaşayan akrabalarıydı.

Euronews’ten Kerem Congar’ın haberine göre Polis araştırmasını genişleterek şu anda 62 yaşında olan Clanton'ın izine Florida eyaletinde rastladı. Yetkililer kesin sonuçlara ulaşabilmek için kamyon şoförü olarak çalışan Clanton'ı altı gün boyunca takibe aldı. Polis, Clanton'ın bir kafede bardağın üzerinde bıraktığı izleri inceledikten sonra cinayeti aydınlattı.

Olay sonrası gözaltına alınarak Colorado'ya götürülen zanlı, pazartesi öğleden sonra polis soruşturmasına tabi tutuldu.

Clanton'un yakalandığını öğrenen Pruszynski'nin kız kardeşinin oldukça duygulandığı ve konuşmakta zorlandığı belirtildi. 21 yaşındaki Helene Pruszynski öldürülmeden sadece iki hafta önce yeni bir işe başlamak için Massachusetts'ten Colorado'ya taşınmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Adalet Bakanı Gül imzaladı! Kadına şiddete karşı özel büro oluşturulacak
Ömer Dinçer'den Şehir Üniversitesi tepkisi! Hemen istifa ederim
Ali Babacan'dan ince Gelecek Partisi hesabı! Kuruluşunu niye ertelediği belli oldu
Doğa Koleji'ne bomba teklif geldi! Bakın kim satın almak istiyor
Davutoğlu'nun sözleri Erdoğan'ı üzmüş: CHP ağzıyla konuşuyorlar
İki dünya devi birleşiyor! PSA ve Fiat Chrysler'in birleşmesi onaylandı
ÖNCEKİ HABERLER
Netflix'ten RTÜK açıklaması sansür iddiaları ortalığı karıştırmıştı
Merih Demiral fiyatını yükseltti İtalyanlar az buldu
Beşiktaş kaybetti evlatları kazandı
Asgari ücret ne kadar oldu 2020 tahminleri belli oluyor
Muşmulanın faydaları neler öksürüğü geçiriyor
Kupada Son 16’nın ilk takımı Kasımpaşa
Yorumlar