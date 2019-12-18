Aston Villa Liverpool'u 5'ledi

Lig Kupası'nda Aston Villa'ya karşı tamamen genç oyuncularını sahaya süren Liverpool karşılaşmadan 5-0'lık ağır yenilgiyle ayrıldı.

İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Aston Villa evinde Liverpool'u konuk etti. FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Katar'a giden Liverpool, Lig Kupası için genç futbolcuları sahaya sürdü. As takımla birlikte olan Jürgen Klopp da Aston Villa maçında sahada yer almadı.

Liverpool, Aston Villa karşısında 21 yaş 296 gün ortalamaya sahip tarihinin en genç kadrosuyla sahaya çıktı. Ancak Liverpool'un gençleri Aston Villa'ya direnemedi. Ev sahibi takım rakibini 5-0'lık ağır bir yenilgiyle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Aston Villa'nın golleri Jonathan Kodjia (2), Conor Hourihane, Morgan Boyes ve Wesley'den geldi.