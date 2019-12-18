2019'un trafik kazaları bilançosu ağır oldu! 2 bin 346 kişi kazalarda öldü

Türkiye genelinde 11 ayda meydana gelen 381 bin trafik kazasında 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti, 264 bin kişi ise yaralandı. 11 ayda 15 milyon sürücüye 5.7 milyar lira trafik cezası kesildi.

Yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor. Yılın 11 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 381 bin 996 trafik kazasında 264 bin 858 vatandaş yarandı, 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da 11 aylık dönemdeki kazalarda ise 64 vatandaş hayatını kaybederken, bin 169 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2019 Kasım ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.

Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 32 bin 887 kaza meydana geldi. 21 bin 967 kişi yaralanırken 189 kişi hayatını kaybetti.

Yılın 11 ayında ise vuku bulan 381 bin 996 trafik kazasında 264 bin 858 kişi yaralanırken 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 166 bin 83 sürücü kurusu sebep olurken, 14 bin 993 kazaya yaya, 3 bin 868 kazaya araç, 974 kazaya yol, 2 bin 406 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 11 ayındaki kazalardan 4 bin 281'i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 4 bin 313 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 2 bin 134 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan bin 7082 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

Bursa'da 64 kişi öldü

Resmi verilere göre, yılın 11 ayında İstanbul'da 119, Ankara'da 101, Bursa'da 64, İzmir'de 116 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 5 bin 871 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 9 bin 169 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını açıkladı. 11 aylık dönemde ülke genelinde 15 milyon 21 bin 568 sürücü ve yayaya 5 milyar 74 milyon 297 bin 297 lira ceza kesildi. 2019'un Ocak - Kasım döneminde, alkol alıp direksiyona geçen 166 bin 464 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 1 milyon 301 bin 41 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, verilerde sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığını hatırlattı. Dernekten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan da hayatını kaybedenlerle birlikte bilançonun arttığına dikkat çekildi.