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Flamengo güle oynaya finale

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda El-Hilal'i 3-1 mağlup eden Flamengo, finale yükseldi.

Katar'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın son şampiyonu Brezilya kulübü Flamengo ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu El-Hilal karşılaştı.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan El-Hilal, 18. dakikada Salim ed-Devseri'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda üst üste ataklar geliştiren Flamengo, 49. dakikada Giorgian De Arrascaeta, 78. dakikada Bruno Henrique, 82. dakikada Ali el-Bulayhi'nin (kendi kalesine) fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 3-1 kazanarak finale yükseldi.

El-Hilal'in Perulu oyuncusu Andre Carrillo, 83. dakikada kırmızı kart gördü. Beşincilik maçını Esperance de Tunis kazandı Tunus ekibi Esperance de Tunis ise Hamdou Elhouni (3), biri penaltıdan Anice Badri (2) ve Sameh Derbali'nin ağları sarstığı maçta El-Sadd'ı 6-2 mağlup ederek turnuvayı 5. sırada tamamladı.

Abdülkerim Hasan'ın 24. dakikada kırmızı kart görerek El-Sadd'ı 10 kişi bıraktığı mücadelede, Katar temsilcisinin penaltıdan bulduğu golleri, Baghdad Bounedjah ve Hasan el-Heydus kaydetti.

Turnuvanın diğer yarı final karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Meksika ekibi Monterrey, bugün karşılaşacak. 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 21 Aralık'taki final maçıyla sona erecek.

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