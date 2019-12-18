HABER /  FENERBAHÇE

Çinliler veto etti Mesut Özil'e Fenerbahçe yolu açıldı

İngiliz basını, daha önce Mesut Özil’e 100 milyon sterlin vermeyi göze alan Çin pazarının kapılarının yıldız futbolcuya kapandığını bildirdi. Tek çıkış Türkiye ya da ABD.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in ara transferde yollarını ayırmayı düşündüğü Mesut Özil, en büyük alıcılarına karşı sırtını döndü. İngiliz www.express. co.uk, “Çin fırtınası, Mesut Özil’e büyük bir değişim yaşattı” başlığı altında son gelişmeleri mercek altına aldı.

Mesut Özil'e Çin kapısı kapandı
İngilizler, daha önce Mesut Özil’e 100 milyon sterlin vermeyi göze alan Çin pazarının kapılarının Mesut’a kapandığını bildirdiler. Çin’in Uygur bölgesindeki Türk ve Müslümanlara uyguladığı politikayı kınayan bir mesaj yayınlayan Mesut’un, Çinli yetkilileri kızdırdığı hatırlatılan haberde, “Arsenal Kulübü, ocak ayında büyük değişimler planlıyordu ancak Mesut Özil, mevsime yıkıcı bir başlangıç yaptı” yorumunda bulunuldu.

350 bin poundluk kazancı büyük sorun
Mesut Özil’in şu anda zor durumda olduğu iddia edilen haberde, yıldız oyuncu için ABD ve Türk pazarı dışında çıkış kalmadığı da vurgulandı. Fenerbahçe’nin oyuncuyu transfer etmek istediği de belirtilen haberlerde, oyuncunun haftalık 350 bin poundluk kazancının bu transfer önündeki en büyük engel olduğu da dile getirildi.

Fener'e gelme olasılığı var
Fenerbahçe de daha önce Mesut Özil’in transferinin kulübün ekonomik gerçekleriyle bağdaşmadığını açıklamıştı. Ancak Arsenal 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil’in giderlerinin büyük bölümünü karşılamayı göze alırsa, böyle bir transfer gerçekleşebilir.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ömer Dinçer'den Şehir Üniversitesi tepkisi! Hemen istifa ederim
Ali Babacan'dan ince Gelecek Partisi hesabı! Kuruluşunu niye ertelediği belli oldu
Doğa Koleji'ne bomba teklif geldi! Bakın kim satın almak istiyor
Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayaktar'dan CHP'ye yanıt
Davutoğlu'nun sözleri Erdoğan'ı üzmüş: CHP ağzıyla konuşuyorlar
İki dünya devi birleşiyor! PSA ve Fiat Chrysler'in birleşmesi onaylandı
ÖNCEKİ HABERLER
Muşmulanın faydaları neler öksürüğü geçiriyor
Okan Yalabık kimdir Hekimoğlu Orhan Yavuz kaç yaşında
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran-8 Operasyonu başladı
SPK'dan 4 şirket, 6 kişi hakkında yasak
Hazine - 1.95 milyar liralık kira sertifikası ihraç edildi
2020 okul tatil takvimi yarıyıl tatili ne zaman başlıyor kaç gün
Yorumlar