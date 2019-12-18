HABER /  DÜNYA

Halep'teki büyük yakıt krizini Türkiye çözdü yeniden hayata döndüler

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Bizâh'ta yaşanan yakıt krizi Türkiye tarafından çözüldü. Son dakika haberine göre; yakıtın Türkiye'den getirilmesinin ardından fırınlar, hastaneler çalışmaya başladı ve zor şartlar altındaki insanların hayatı bir nebze de olsa tekrar normale döndü.

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Bizâh'ta yaşanan yakıt krizi Türkiye tarafından çözüldü.

Şehirde yaşanan yakıt krizinin ardından Çobanbey ve Cerablus geçidinden gelen Türk yakıtı Bizâh'a ulaştı. Türkiye'den getirilen yakıtlar sayesinde bölgede bulunan fırın ve hastaneler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Normal fiyata satılan yakıt sayesinde kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

Durum kötüydü

İdlib'deki yetkililer yakıt krizinin arttı ve durumun kötüleştiği son dakika açıklamasıyla duyurulmuştu. Yetkililer, yakıt sorununun çözülmemesi durumunda hastanelerde hasta kabulünün duracağını açıklamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çinliler veto etti Mesut Özil'e Fenerbahçe yolu açıldı
Fatih Altaylı'nın Erdoğan'la namaz anısı herkesi güldürdü
Adalet Bakanı Gül imzaladı! Kadına şiddete karşı özel büro oluşturulacak
Ömer Dinçer'den Şehir Üniversitesi tepkisi! Hemen istifa ederim
Ali Babacan'dan ince Gelecek Partisi hesabı! Kuruluşunu niye ertelediği belli oldu
Doğa Koleji'ne bomba teklif geldi! Bakın kim satın almak istiyor
ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili vekile sataşınca kabul etti: Sataşma çok kötü bir şeymiş
2019'un trafik kazaları bilançosu ağır oldu! 2 bin 346 kişi kazalarda öldü
Ünlü manken Deniz Akkaya mavi mayosuyla yatakta tepetaklak poz verdi
Arda Turan Galatasaray için fedakarlığa hazır
İBB ihale açıyor! Konser ve danışmanlık hizmeti ihalesi 6 Ocak'ta
5 Ocak 2020 sigara fiyatları listesi yayıldı
Yorumlar