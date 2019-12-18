Halep'teki büyük yakıt krizini Türkiye çözdü yeniden hayata döndüler

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Bizâh'ta yaşanan yakıt krizi Türkiye tarafından çözüldü. Son dakika haberine göre; yakıtın Türkiye'den getirilmesinin ardından fırınlar, hastaneler çalışmaya başladı ve zor şartlar altındaki insanların hayatı bir nebze de olsa tekrar normale döndü.

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Bizâh'ta yaşanan yakıt krizi Türkiye tarafından çözüldü.

Şehirde yaşanan yakıt krizinin ardından Çobanbey ve Cerablus geçidinden gelen Türk yakıtı Bizâh'a ulaştı. Türkiye'den getirilen yakıtlar sayesinde bölgede bulunan fırın ve hastaneler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Normal fiyata satılan yakıt sayesinde kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

Durum kötüydü

İdlib'deki yetkililer yakıt krizinin arttı ve durumun kötüleştiği son dakika açıklamasıyla duyurulmuştu. Yetkililer, yakıt sorununun çözülmemesi durumunda hastanelerde hasta kabulünün duracağını açıklamıştı.