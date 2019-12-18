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Fenerbahçe'de 600 milyonluk fiyasko!

Ali Koç, Fenerbahçe'de başkanlık görevine geldikten sonra, 2018-19’da bonservis ve yıllık ücretler için 355 milyon TL harcadı. Bu sezon da yeni transferler için 245 milyon TL kasadan çıktı. Ama bir türlü hedeflenen başarı yakalanamadı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç döneminde futbola çok ciddi yatırım yapılmış olmasına rağmen bunun karşılığı bir türlü alınamıyor. 

Takvim'in aktardığı habere göre; geçtiğimiz sezon 355, bu sezon ise 245 milyon TL olmak üzere 600 milyon TL transfere harcandı. Bu 600 milyon TL'lik rakam bonservis bedeli ile birlikte futbolcuların 1 yıllık ücretini kapsıyor. Bunun yanında TFF'nin futbol takımı için koyduğu 206 milyon TL'lik limit de fazlasıyla aşıldı.

Alınacak tedbir merak konusu
Fenerbahçe'nin bu sezonki futbol harcaması 412 milyon TL, Bu rakam yüzde 40'lık aşım limitinin bile üzerinde gözüküyor. Yönetimin bu konuda nasıl bir tedbir alacağı merak konusu.

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