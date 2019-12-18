Asgari Ücret TÜİK rakamına tepkiler! Patronlar bile eleştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, asgari ücret görüşmesinde dikkate alınan bir işçinin aylık gıda harcama tutarını dün Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sundu. Rakamlar o kadar düşük bulundu ki işçi temsilcileri tepki gösterdi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yaptıkları üçüncü toplantıda TÜİK rakamlarını öğrendiler.

TÜİK bir işçinin aylık gıda harcamasını ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak sundu.

İşçilerden TÜİK verilerine tepki

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat TÜİK'in bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştığını ancak açıklanan rakamların beklentilerinin altında olduğunu dile getirdi.

Irgat, buna göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarının ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak hesaplandığını ifade etti.

Yüzde 5.31 artış var

Açıklanan rakamların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5,31 arttığını belirten Irgat, "Hayata pahalılığını dikkate aldığımızda yüzde 5,31'lik artışı anlayabilmiş değiliz. Asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir ücret seviyesinde belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Umuyoruz komisyonumuz bu yönde karar verir." dedi.

Türk-İş'in bu yıl asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile ortak hareket ettiğini anımsatan Irgat, yeni bilgiler ışığında görüş alışverişinin süreceğini söyledi.

TİSK : TÜİK'in salt gıdadan hesap yapması doğru değil

TÜİK'in komisyona sunduğu hesaplamanın işçi ve hükümet tarafının oy çokluğuyla gündeme geldiğini belirten TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, salt gıda harcamasından yola çıkılmasından ötürü söz konusu hesaplamanın komisyona sunulmasını doğru bulmadıklarını anımsattı.

Toplantıda herhangi bir rakam ifade etmediklerini vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Asgari ücretin siyasi polemik konusu edilmesini ve komisyon dışındaki beyanatları doğru bulmuyoruz. Bizim önceliğimiz, kayıtlı işletmelerin mutlak suretle korunması, gerçek manada vergisini ve sigorta primini ödeyen, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, sendikaların örgütlü olduğu işletmelerdir. Yüzde 36 seviyesinde kayıt dışı var. Kayıt dışıyla mücadele edilmesi şart. Asgari ücretteki teşvikler kayıtlı işletmelerin korunması için elzem. Asgari ücret desteğinin 200 lira olarak uygulanmasını talep ediyoruz. Bu desteğin çalışan sayısı ayrımı yapılmadan devam etmesini istiyoruz. Yüzde 12 gibi bir önerimiz söz konusu değil. Önümüzdeki toplantıda teklifimizi Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sunacağız."

Koç, işçi tarafıyla mutabık oldukları konuların olduğuna dikkati çekerek, gelir vergisi dilimlerinin ve kesinti oranlarının revize edilmesi ile kayıtlı işletmeler ve toplu iş sözleşmeli yerler başta olmak üzere asgari ücret desteğinin mutlak suretle devamının bu konular arasında olduğunu vurguladı.