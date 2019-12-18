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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

Haftanın en önemli müsabakası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

20 Aralık Cuma:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe-Galatasaray: Serkan Tokat

22 Aralık Pazar:
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek

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