Ersun Yanal'ın yerine ya Roger Schmidt ya Erol Bulut

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi halinde görevine son verilmesi beklenen Ersun Yanal'ın yerine Roger Schmidt ya da Erol Bulut düşünülüyor.

Fenerbahçe'deki görevinin ilk yılında tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Başkan Ali Koç, bu sezon camiaya verdiği şampiyonluk sözünü tutmakta kararlı.

Yanal’ın alternatifleri belirlendi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; tribünlerin sesine kulak vererek Aykut Kocaman’la yolları ayıran ve yine aynı doğrultuda teknik direktörlük koltuğunu Ersun Yanal’a teslim eden Başkan radikal hamlelere hazırlanıyor. Ali Koç’un sportif direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmelerden sonra Yanal’ın alternatifleri belirlendi.





Roger Schmidt ve Erol Bulut

1999-00’den bu yana takımın en kötü performanslarına imza atan teknik adamların görevine son verildiği bilinirken, geleceğinin Beşiktaş derbisine bağlı olduğunu iddia edilen Yanal’ın yerine Alman teknik adam Roger Schmidt ve Erol Bulut’un düşünüldüğü öğrenildi.





Alman hocayla temasa geçildi

Yönetimin ekonomik sıkıntılara rağmen hamle yapmakta kararlı olduğu, Comolli’nin 52 yaşındaki Alman teknik adamla temasa geçtiği belirtildi.