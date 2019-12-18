Ali Koç gözünü kararttı! Fenerbahçe'den 3 bomba transfer

Fenerbahçe'de gündem transfer. Başkan Ali Koç, ara transferde döneminde kadroya 3 bomba ismi katmaya hazırlanıyor.

Şu ana kadar 30 transfere imza atan Ali Koç yönetimi, ortalığı yerinden oynatacak isimler için girişimleri hızlandırdı. 

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Mesut için kiralık formülü: Adı daha önce de gündeme gelen Mesut Özil için yüz yüze görüşmeler yapan sarı-lacivertlilerin, Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen 31 yaşındaki dünya yıldızını bir buçuk seneliğine kiralamaya yakın olduğu öne sürülüyor.

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Pedro için de işlemler hızlandı: Pedro için de işlemler hızlandı. Chelsea ile sözleşmesi sona erecek 32’lik İspanyol’un bedelsiz ya da çok düşük bir bonservis bedeliyle devre arasında takıma katılması için girişimler sürüyor. 

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Monaco’nun kapısını çaldı: Adı Fenerbahçe’yle anılan sürpriz isimse Henry Onyekuru. Nijerya basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler Galatasaray’ın yeniden kiralamak istediği 22 yaşındaki oyuncu için Monaco’nun kapısını çaldı.

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