Beşiktaş Erzincan'a yenilse de turladı

Beşiktaş 3-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda ilk maçı 3-0 yenen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı rövanşta 24 Erzincanspor'a 2-0 mağlup olmasına rağmen tur atlayan taraf oldu.

24 Erzincanspor'a galibiyeti getiren golleri Yunus Emre Çakır ve Osman Şahin kaydetti.

''Beşiktaş’a da ligde başarılar dileriz''

24Erzincanspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Centilmence geçen maçta kazanmamıza rağmen kupaya veda ettik. Şehrimize bu heyecanı getirdiği için emeği olan herkese teşekkür ederiz. Beşiktaş’a da ligde başarılar dileriz."