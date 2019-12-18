Abdullah Kavukçu eşi kimdir İlkin Öndeş kaç yaşında mesleği nedir?

Bir süredir ekonomik zorluklar yaşayan ve şubelerini bir bir kapatmaya başlayan Simit Sarayı satıldı mı araştırmaları başladı. 2002 yılında İstanbul'da kurulan Simit Sarayı'nın sahibi Abdullah Kavukçu'dur. Peki yurt dışında da ünlenen Simit Sarayı sahibi Abdullah Kavukçu aslen nereli, eşi haber spikeri olan İlkin Özdeş kimdir?

İlk olarak 2002 yılında İstanbul'da hizmet veremeye başlayan Simit Sarayı'nın ünü kısa sürede yayılmaya başladı ve dünyanın dört bir yanında Simit Sarayı şube açmaya başladı. Dünya genelinde 22 ülkeye hizmet veren Simit Sarayı son günlerde ciddi ekonomik kriz yaşıyor hatta satılması bile gündemde. Peki Simit Sarayı sahibi Abdullah Kavukçu kimdir, aslen nereli?

Şu sıralar milyonluk özel jeti ile olay olan Abdullah Kavukçu 2011 yılında o dönem SKYTurk TV haber spikeri İlkin Öndeş ile evlendi.

Çiftin görkemli nikahı Sait Halmim Paşa'da kıyıldı. Çiftin 2 tane çocuğu oldu.

Erdoğan'da tepki gösterdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da Simit Sarayı'nın Ziraat Bankası tarafından kurtarılması ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada bu durumu tasvip etmediği açıkladı. Simit Sarayı'nın patronu Abdullah Kavukcu'nun 12.5 milyon dolarlık jeti olması dikkat çekmişti.

Abdullah Kavukçu kimdir: Abdullah Kavukcu, 1973'de Erzincan’da dünyaya geldi. İlkokulu ve ortaokulu Erzincan’da tamamladıktan sonra kazandığı Anadolu Lisesinde okumak için İstanbul’a geldi. Aynı zamanda ticareti öğrenmesi için babasının açtığı markette çalıştı. Daha sonra Kapalıçarşı’da ticari yaşamına devam etti.

Kapalıçarşı’da edindiği ticari deneyimleri sonrasında gerçekleştirdiği yatırımlarla adından söz ettirmeye başlayan Kavukcu’nun ismi o yıllarda iş hayatında yakaladığı başarılar ile anılmaya başladı.

Abdullah Kavukcu; 2002 yılında Haluk Okutur ve Mehmet Tarakçı ile birlikte Simit Sarayını kurdu. 2009'da yeni bir yatırım olarak Türkiye’de ilk kez otoban Avm projesini gerçekleştirerek Parkshop Avm’yi hizmete açtı.

2012'de Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Kavukcu aynı zamanda Kavukcu Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte, şirket bünyesindeki inşaat, gıda, yönetim ve danışmanlık gibi farklı is kollarıyla da faaliyet göstermektedir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Abdullah Kavukcu iş hayatının yanı sıra farklı sosyal sorumluluk projelerinde de yönetici olarak yer almaktadır.

1) Ne olmuştu?

Ziraat Finans Grubu’na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Ziraat GSYO) geçen hafta Simit Sarayı’nın yüzde 51’ini devralmak için Rekabet Kurulu’na başvurdu.

2) Ziraat Finans Grubu neden Simit Sarayı’nı almak istedi?

Simit Sarayı’nın yaklaşık borcunun 500 milyon dolar olduğu ve zor günlerden geçtiği belirtiliyor. Şirketin borcunun büyük bir kısmı özel bir bankaya ait. Ziraat Bankası’nın bu borçları devralarak şirketi ekonomik olarak rahatlattığı düşünülüyor.

Ziraat Finans Grubu’na bağlı Ziraat GSYO da hâlihazırda bu tip yatırımlar yapmak için kuruldu. 2018 yılında kurulan şirketin amacı yerel şirketlere ortak olmaktı. Geçen ağustos ayında hazırlanan bir düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yurt içi veya dışındaki şirketlere ortak olabilmesinin önü açılmıştı.

3) Simit Sarayı ne kadar büyük bir şirket?

Simit Sarayı’nın Türkiye’deki en büyük iş verenlerden biri. Şirketin 25 ülkede 11 bini aşkın personeli bulunuyor.

4) Simit Sarayı’nın değeri ne kadar?

Ziraat Finans Grubu’nun Simit Sarayı’nın yüzde 51’i için ne kadar ücret ödeyeceği bilinmiyor. Fakat iki sene önce Suudi ortak Fawas Alhokair firmanın yüzde 10’unu 100 milyon dolara satın almıştı. Yani şirketin piyasa değerlemesi o tarihte 1 milyar dolar olarak yapılmıştı.

5) Ziraat Bankası bu satın alma için neden eleştiriliyor?

Bir kamu kuruluşu olan Ziraat Bankası’nın böylesine borçlu bir işletmeye ortak olması soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Şirketin bundan sonra yaşayacağı maddi sıkıntılara milletin bütçesi de ortak olmuş olacak.

6) Simit Sarayı'nın sahibi kim?

Simit Sarayı, Haluk Okutur, Abdullah Kavukcu ve Mehmet Tarakçı tarafından 2002 yılında kuruldu. Hükümete yakın iş insanı Abdullah Kavukcu Simit Sarayı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

7) Bundan sonra ne olacak?

Rekabet Kurulu satışı inceledikten sonra rekabetin ihlaline ilişkin herhangi bir durum tespit etmezse Simit Sarayı’nın kontrolü Ziraat’e geçmiş olacak.