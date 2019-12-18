Kanal İstanbul'la ilgili bomba FETÖ iddiası! Kadir Topbaş'ın damadı da konuşuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmamoğlu'nun Kanal İstanbul tartışmasının ardından şimdi de FETÖ iddiası ortaya atıldı. FETÖ’nün arsa spekülasyonu yaptığı, örgüt parası ile Kanal İstanbul projesinin yapılacağı bölgede değeri şimdi yüz milyonlarca lirayı bulan arazi satın aldığı iddia edildi!

FETÖ operasyonları genişledikçe örgütün yeni sırları ortaya çıkmaya başladı. Aydınlık’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak adlandırdığı “Kanal İstanbul” projesi FETÖ’nün de ilgisini çekti.

Aydınlık Gazetesi'nin iddiasına göre örgütün dinleme ve AK Parti ile İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki adamları vasıtasıyla projenin yerini belirleyen FETÖ Türkiye Mütevelli Heyeti, Pensilvanya’nın da onayıyla “Kanal İstanbul”un yapılacağı bölgeden arsa satın almaya başladı. Örgütün parasıyla yapılan arsa alımları değişik isimler üzerine geçirildi. Satın alınan arsaların değerinin yüz milyonlarca lirayı bulduğu iddia edildi.

Topbaş'ın damadı yine gündemde

Bölgede yaşayan vatandaşlar yaptıkları açıklamada, birdenbire bazı kişilerin arsa satın almak için köylerine geldiklerini kaydederek, “Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Adamlar hangi arazinin kimin olduğunu biliyorlardı. İyi de para veriyorlardı. Ekonomik sıkıntısı olan birçok kişi arsasını o güne göre cazip fiyatlara sattı. Biz arsalarımızın kıymetli olduğunu çok sonra öğrendik.

Kavurmacı bölgedeki arazilere ilgi gösteriyormuş

Komşu köylerde tarlalarını satan bazı kişilerin durumu öğrendikten sonra kafayı yediklerini duyduk” dediler. Bölgede en çok adı anılan kişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın FETÖ soruşturmasından tutuklanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı...Kavurmacı’nın bölgedeki arazilere ilgi gösterdiğini vurgulayan köylüler, arsa alan diğer kişileri hiç tanımadıklarını bildirdiler.

Tapular incelenirse ortaya çıkar

Trakyalı bir emlakçı da FETÖ’nün “Kanal İstanbul” arsalarına ilgisinin bilindiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Projenin yeri bilinmeden bir lira olan yerin fiyatı şimdi 20 lira, 50 lira. Projenin yerini önceden biliyorsan çok kısa sürede büyük rant elde ediyorsun. Belli ki örgüt bunu öğrenmiş ve arsa spekülasyonu işine girmiş. Bunu ortaya çıkarmak çok kolay. Yer belli. Tapu kayıtları ortada. Hangi arazi ne zaman satılmış kim almış bellidir. Araziyi alan kişinin mal varlığı araştırılırsa, o araziyi alacak gücünün olup olmadığı incelenirse her şey ortaya çıkar.

Bunu açığa çıkarmak çok kolaydır

Asgari ücretli biri milyonlarca liralık arazi kapatmışsa o kişi incelemeye alınır ve arazinin gerçek sahibi ortaya çıkar. Örgüt parası ile alınmışsa belirlenir. Bunu açığa çıkarmak çok kolaydır. FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Türkiye’deki mal varlıklarını elden çıkarma kararı aldığına dikkat çeken güvenlik kaynakları, şüpheli arazilerin satışının engellenmesi için hemen harekete geçilmesi gerektiğini bildirdiler.

Kripto şirketlerde hareketlilik

FETÖ’nün tüm mal varlığını yurt dışına kaçırmaya çalıştığını vurgulayan güvenlik kaynakları, “Kripto şirketlerde hareketlilik var. Bazı firmanın ekonomik sıkıntısı olmasına rağmen satışı konuşuluyor. Belli ki varlık bir an önce paraya çevrilmeye çalışılıyor. Bu arada durumdan yaralanarak çok düşük fiyata mallara konmak isteyen uyanıklar da var. Eğer bilerek FETÖ malı kurtarılıyorsa alanların da başı belaya girer” bilgisini verdiler.