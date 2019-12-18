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Abdullah Avcı: Beşiktaş forması ağır bir formadır

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 24 Erzincanspor karşılaşması sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Beşiktaş forması ağır bir formadır. Oyun ve oyuncu performansından memnun değilim” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde 24 Erzincanspor, Beşiktaş’ı ağırladı. Sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetin avantajıyla adını kupada Son 16 Turu’na yazdırdı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Dün geldiğimizden beri Erzincan halkına samimiyetinden ve doğallığından, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Erzincanspor Futbol Takımı dün akşam otelimize kadar gelip hem yönetim kurulu hem hocası bizleri ziyaret ettiler. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Erzincanspor ilk maçta da iyi bir oyun performansı sergilemişti. Devreyi de lider bitirdiler, o anlamada da teşekkür ediyoruz. Biraz önce onların soyunma odasına da uğradım. Umarım girişimlerine devam ederler" diye konuştu.

Takım olarak performanslarını değerlendiren Avcı, "Beşiktaş forması ağır bir formadır. İlk maçın 3-0 olması önemli değil. Karşımızda iyi bir ekip var. Doğru işler yapmaya çalışan bir takım var. Onun için oyunun her anını halı sahada da oynasan, minyatür kalede de oyunda oynasan futbolun gerçeklerini oynamak ve kaybetmek istemezsin. Onun için bunun gerçekleri vardır. Bugün itibarı ile biz bu performanstan memnun değiliz. Hem bireysel hem de oyuncu performansından. Tur atlamış olabiliriz. Bu beni tatmin etmez. Tur atlamak iyidir ama oyun ve oyuncu performansından memnun değilim. Kendim ve takımım adına söylüyorum. Rakibi hem ligdeki liderlikleri hem de iki maçta bize karşı sergiledikleri oyundan dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

24 Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül ise oynanan oyundan memnun olduğunu ifade ederek, oyuncularına teşekkür etti.

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