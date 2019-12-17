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Bakan Cahit Turhan'dan 'Kanal İstanbul'' açıklaması: Güzergahını belirledik

Kanal İstanbul'un güzergahını belirlediklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacağız" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

Genel Kurul'da, bakanlığının bütçesi ile ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çalışmalar hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

"Kanal İstanbul'un güzergahını belirledik"

Bakan Turhan, İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul'un güzergahını belirlediklerini açıklayarak, şunları kaydetti: Proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacağız. Bu konuyla alakalı doğrudan bilgiye sahip olmayan kişilerin eleştirilerini saygıyla karşılıyoruz.

Ancak kimsenin şüphesi olmasın, projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık.

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