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Ünal Karaman: İç sahada böyle haftada kaybetmek üzücü

İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ligde her takımın kendine ait silahı, gücü var. Herkes ekmeğinin derdinde.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Müsabakayı Yukatel Denizlispor 2-1 kazandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Her şeye rağmen böyle bir haftada iç sahada kaybetmek üzücü. Böyle bir haftada taraftarımızın önünde kazanmak istediğimiz müsabakaydı, maalesef olmadı. Sezon başından beri bütün müsabakalarda belli riskleri alarak oynadık. Bu da bu müsabakalardan bir tanesiydi. En azından biliyoruz ki ligde her takımın kendine ait silahı, gücü var. Herkes ekmeğinin derdinde. Bir şeylerin savaşını veriyor. Hiçbir müsabaka kolay olmuyor. Öne geçtikten sonra 2. gol pozisyonu oldu değerlendirsek daha farklı şeyler olabilirdi. Her şeye rağmen iç sahada böyle haftada kaybetmek üzücü. Maç kaybettiğimiz için üzülüyorum ama oyuncularıma daha da üzülüyorum. Sezon başından beri gereğinden fazla yüklendiğimiz oyuncular var. Onlar da bugün nasıl performans sergilediklerinin farkında. Onlara bir şey diyecek durumda değilim. Şu an beklentim antrenman eksiği olan oyuncuların bir an önce bu eksikliğini gidererek diğer yorulan arkadaşlarına saha içinde çok daha fazla üretim adına katkı yaparak bizi mutlu etmesi. Sonuçta maç kaybettik. Bu kayıp adına üzgünüm" dedi. 

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