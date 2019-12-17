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Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu sevindiren açıklama Erdoğan yok demişti

Erken seçim olacak mı sorusu bugünlerde yine gündemin en çok sorulan sorularından biri oldu. Erdoğan erken seçimin olmayacağını açıkladı ancak Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında ilginç bir ifade kullandı. Selvi Erdoğan'ın açıklaması için şimdilik yok notu düştü ve bu duruman en çok Davutoğlu ve Babacan'ın sevindiğini aktardı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ihracı istenirken AK Parti'den istifa etmesi, partinin kurucuları arasında yer alan Ali Babacan'ın da Davutoğlu gibi istifa etmesi ve bu iki ismin yeni parti çalışmalarına başlaması sonucu Türkiye siyasetinde 'erken seçim' ihtimali gündeme getirdi.

AK Parti'den ayrılan isimlerin ardından siyasi kulislerde gündeme gelen "Erken seçim olacak mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıt vermişti. Abdulkadir Selvi bugün yayımlanan yazısında Erdoğan'ın henüz bir erken seçim düşünmediğini belirtirken, "Tabii şimdilik. Çünkü burası Türkiye" diye de ekledi. Gündeme gelen erken seçim ihtimalini bugünkü yazısında kaleme alan Abdulkadir Selvi'nin yazısı şöyle:

Erken seçim var mı?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimle ilgili bir soru üzerine önemli açıklamalar yaptı. "Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Bizim bundan sapmamız söz konusu değildir" dedi.

Peki erken seçim işi nereden çıktı?

Hadi bir soru daha...İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan partileri için gerekirse 20 milletvekilini vereceğini neden söyleme gereği duydu?

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in tezleri: İktidar başarısız olacak

Ankara kulislerinde bir süredir, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partileri seçime girmeye hak kazanmadan Erdoğan baskın seçime gidecek diye bir söylenti dolaşıyordu. Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir planı, ne de AK Parti'nin bu yönde bir hazırlığı vardı ama erken seçim konusu konuşuluyordu. Daha önce erken seçim ihtimalini hem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, hem de İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sormuştum. İki lider, "Biz erken seçim talep etmeyeceğiz. Ama iktidarın 2023'e kalmadan seçime gideceğine inanıyoruz" demişlerdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in tezleri, iktidarın başarısız olacağı, 2023'e kadar dayanamayacağı yönündeydi.

Milletvekillerinin yüreğine su serpmiş gözüküyordu

Siyasi kulisleri izliyorum ama ben bu yönde bir hazırlık olduğunu hissetmemiştim. Zaten Erdoğan da erken seçim işine son noktayı koydu. Tabii şimdilik. Çünkü burası Türkiye...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına en çok sevinenlerin Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan olduğu kesin ama bütçe görüşmeleri nedeniyle dün Meclis'teydim. Erdoğan'ın "Erken seçim yok" açıklaması hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerinin yüreğine su serpmiş gözüküyordu. Rahatlamışlardı."

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