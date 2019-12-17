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Eski Bakan Beşir Atalay Ali Babacan'ın partisine mi katılıyor?

Partisini kuran Ahmet Davutoğlu'ndan sonra gözler Ali Babacan'a çevrildi. Ali Babacan'ın partisinin kadroları şekillenmeye başladı. Kadroda Beşir Atalay'ın da olduğu öne sürülüyor.

AK Parti'den ihracı istenince istifa edip Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu ve yeni parti kurma hazırlığında olan eski bakan Ali Babacan'ın siyaset sahnesinde yanında yer alacak isimler şekillenmeye başladı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün akıl hocalığını yaptığı Ali Babacan'ın partisi 2020 yılının ilk haftası kuruluş dilekcesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etmesi bekleniyor.

AK Parti'den istifa edenlerin adresi olmayacak

Gelecek Partisi'nin kurucu üyeleri arasında AK Parti'den ihraç edilen birçok üye olması gözlerden kaçmadı. Katıldığı canlı yayında Babacan, AK Parti'den istifa edenlerin ya da aktif vekillerin istifa ettirip partilerine katma gibi bir girişimlerinin olmayacağını açıklamıştı.

Eski bakan kurucular listesinde

Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesinde 50 kişi bulunuyor. Bunların arasında İçişleri Bakanı Beşir Atalay da yer aldığı iddia edildi.

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