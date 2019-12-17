Fransa'da Macron'a 1 hafta süre! Geri çekmezseniz...

FRANSA'da hükümetin emeklilik reformunu protesto için 5 Aralık'ta başlayan süresiz iş bırakma grevinde Macron hükümetine 1 hafta süre verildi. Reformun geri çekilmemesi durumunda eylemlerin ikiye katlanacağı belirtildi.

Fransa'da akaryakıt zamlarıyla başlayan eylemler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına ve yönetim tarzına karşı daha geniş kapsamlı protesto gösterilerine dönüştü. Ülkede kaos durumu hakimken eylemlere 1 hafta ara verildi.

"Reformu geri çekmezseniz..."

Ülke genelinde devam eden grev özellikle ulaşımı etkiliyor. Demiryolları ve metro hatlarındaki aksamalar nedeniyle başkent Paris çevresinde ve içinde trafik kuyrukları yaşamı felç ediyor. Polis ile karşı karşıya gelen grevcilere polis, sert müdahalelerde bulunuyor. Demiryolu, Taşımacılık, Maden ve Enerji ve Kimya Endüstrisi Federasyonları (CGT) hükümetin reformu geri çekmemesi halinde eylemleri ikiye katlayacaklarını ve hükümete 1 haftalık süre tanıdıklarını duyurdu.

Fransızları korku sardı

Fransa'da devam eden ülke çapındaki grev hayatı felç ediyor. Fransa'da emeklilik reformuna karşı ülke çapında farklı sektörler tarafından sürdürülen grev ülkenin özellikle ulaşım sektörünü felç etti. 24 Aralık Noel gecesini akrabaları ile geçirmek için yolculuk yapacak Fransızların ulaşımsız kalma korkusu yankı buldu.

Kaos hakim

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

Geçen hafta perşembe başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Philippe, dün düzenlediği basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az bin avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." diye konuşmuştu.