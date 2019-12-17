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Türkiye’de 79 parti var 13 partinin üyesi bile yok

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ‘Gelecek Partisi’ ile Türkiye’deki siyasi partilerin sayısı 79’a yükseldi.

Bunların 30 tanesi son 5 yılda kurulurken, Yargıtay’ın Kasım ayını temel alarak yayımladığı raporda en çok üyeye sahip parti; 9 milyon 816 bin 987 üye ile AK Parti oldu. AK Parti’yi 1 milyon 253 bin 604 üye ile CHP takip ederken üçüncü sırada 469 bin 637 üyeyle MHP yer aldı.

Demokrat Parti 448 bin 298, Saadet Partisi 222 bin 151, İYİ Parti 209 bin 229, Yeniden Refah Partisi 50 bin 340, HDP’nin ise 38 bin 864 üyesi bulunuyor.
Yetmiş dokuz parti içinde 13 partinin ise hiç kayıtlı üyesi bulunmuyor. Bazı partilerin ise ne üyesi ne de genel başkanı var.  Demokratik Genç Parti ve Engelsiz Türkiye Partisi gibi.

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