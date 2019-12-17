Göksel Gümüşdağ'dan çarpıcı açıklama: Arda'ya söz verdim...

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki haberler hakkında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting ile eşleşmelerinin ardından konuşan Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi hakkında gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Arda, Fatih Terim ve Galatasaray'a çok şey borçlu. Onun buralara gelmesinde Galatasaray'ın emeği çok büyük. Arda bize ilk gelirken bu konuyu bana söylemişti. 'Önceliğim Galatasaray' dedi. Ben de kendisine söz verdim.

Emre Belözoğlu'na yaptığımızın aynısını ona da yaparız

Galatasaray veya Arda'dan bu yönde bir talep gelirse görüşlerimizi açık açık beyan ederiz. Zaten geçmişten verdiğim bir söz vardı. Gereken kolaylığı gösteririz. Emre Belözoğlu'nda yaptığımızın aynısını Arda'da da yaparız"