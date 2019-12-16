Başakşehir Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig’in 15’inci haftasında Medipol Başakşehir sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir’in golünü 26’ncı dakikada Ponck atarken, deplasman ekibinin golü ise 63’üncü dakikada Milosevic’ten geldi. Bu sonuçla Medipol Başakşehir, 27 puana yükselirken; Konyaspor, puanını 15'e çıkardı.
Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.
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13. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Clichy, ceza yayı önündeki Visca'ya pasını gönderdi. Visca da bekletmeden sol taraftan ceza sahasına giren Elia'nın önüne pasını attı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.
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26. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Visca'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Ponck kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.
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Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli takım, 1-0 önde tamamladı.
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