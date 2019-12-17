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Mersin'de korkunç olay! Boğazını keserek intihar girişiminde bulundu

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bıçakla boğazını keserek intihar girişiminde bulunan Kadir Ç., hastaneye kaldırıldı.

Şehit Mustafa Mahallesi Yarenlik Alanı'nda dün gece saatlerinde Kadir Ç., bıçakla boğazını kesti. Kadir Ç. kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Kadir Ç., gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirtilen Kadir Ç.'nin  durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, Kadir Ç.'nin intihar girişiminin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. 

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