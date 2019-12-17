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17 Aralık evde bakım maaşı yatan iller belli oldu

Evinde engelli ve hasta bakan vatandaşlara devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları 17 aralık ayınında hangi illerde yattı? 16 aralık pazartesi günü toplam 40 ilde evde bakım maaşları yattı. Zonguldak, Denizli, İstanbul, Şanlıurfa ve diğer iller yeni listede.

17 Aralık evde bakım maaşı yatan iller belli oldu toplam 40 ilde evde bakım paraları yattı. Evinde engelli hastalara bakan vatandaşlara devlet tarafından her ay bin 315 lira ödeniyor. Aralık ayı evde bakım parası olarak da bilinen engelli evde bakım maaşı, her ay olduğu gibi bu ay da hesaplara yatmaya başladı. Peki, 17 Aralık engelli evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, 17 Aralık evde bakım parası yatan iller bilgisi

Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Maaşlar ne zaman yatıyor: Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

Adres değişikliği yaparken aman dikkat: Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

Evde bakım yardımını alamayan ne yapacak:  Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.

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