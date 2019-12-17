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Okan Buruk kazanan kadroyu bozmadı

İhlas Haber Ajansı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'i Konyaspor mücadelesinde de bozmadı. 

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında deplasmanda Alman ekibi Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldiği karşılaşmanın ilk 11'ini Konyaspor müsabakasında da bozmadı. 

Buruk, Konyaspor karşısında sahaya şu 11'le çıktı: 

"Mert-Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy- Mehmet, Visca, Aleksic, İrfan, Elia-Crivelli" 

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