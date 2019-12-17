HABER /  SPOR

Carlos Ponck ilk golünü attı

İhlas Haber Ajansı

Medipol Başakşehir'in başarılı stoperi Carlos Ponck, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü ligde Konyasor ağlarına attı. 

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Skrtel'in sakatlığında Teknik Direktör Okan Buruk'un savunmada şans verdiği ve gösterdiği başarılı performansla da taraftarın beğenisini kazanan Ponck, turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü de attı. Bugüne kadar 6'şar Avrupa Ligi ve Süper Lig, 1'er de Türkiye Kupası ile Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 14 müsabakada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, ilk golünü Konyaspor'a attı. Maçın 26. dakikasında Visca'nın ortasında ağları sarsmayı başaran Ponck, aynı zamanda kariyerinin 5. golüne imza atmış oldu. 

Başakşehir, Carlos Ponck'u sezon başında Portekiz takımlarından Desportivo Aves'den transfer etmişti. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar uçuşa geçti durdurulamıyor! 17 Aralık Salı dolar kuru ne kadar?
Eski Isparta Devlet Hastanesi binasında fuhuş yapılıyor
İsrail doğal gaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır iddiası
Göksel Gümüşdağ'dan çarpıcı açıklama: Arda'ya söz verdim...
ABD'den Erdoğan'ın İncirlik ve Kürecik sözlerine cevap
Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı CHP'den ilk açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret anlaşması ile petrol fiyatları üç ayın zirvesine yaklaştı
17 Aralık evde bakım maaşı yatan iller belli oldu
Boeing'den önemli karar! Sorunlu 737 Max modelinin üretimine ara veriyor
Okan Buruk kazanan kadroyu bozmadı
Eski Bakan Beşir Atalay Ali Babacan'ın partisine mi katılıyor?
Armut neye iyi geliyor kemik erimesini önlüyor!
Yorumlar