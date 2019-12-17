ABD İncirlik’i kaybederse Ortadoğu’daki dayanak noktasını kaybeder

Rus askeri uzman Emekli Albay Viktor Litovkin, “Eğer ABD ve NATO, İncirlik üssünden mahrum kalırsa Ortadoğu’daki dayanak noktasını kaybetmiş olurlar." uyarısında bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Kongresi'ndeki Ermeni Soykırımı kararına tepki göstererek, İncirlik Hava Üssü'nün ABD'nin kullanımına kapatılabileceğini söylemişti.

RT’ye konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Litovkin, şunları kaydetti: Pentagon kaynağının bu sözleri, Türkiye’ye müttefik oldukları, kavga etmemeleri gerektiği yönünde barışçıl bir hatırlatma. Ama bu kavgayı başlatan Türkiye değil, ABD.

"Ne zaman ki Amerikalılar sopa sallamaya son verirse..."

ABD’nin sopa sallaması değil Türkiye ve diğer ülkelere yönelik daha esnek politika uygulaması gerekiyor. Ne zaman ki Amerikalılar sopa sallamaya son verirse, güçlerinin sınırsız olmadığını anlarsa, belki o zaman daha akıllıca dış politikaları ve müttefiklerine yönelik politikaları olacak.

"Ortadoğu’daki dayanağı kaybetmek demek"

Türkiye’nin İncirlik ve Kürecik üslerini kapatmasının NATO ve ABD için büyük bir darbe olacağını söyleyen Litovkin, sözlerini şöyle tamamladı:

Eğer ABD ve NATO, İncirlik üssünden mahrum kalırsa Ortadoğu’daki dayanak noktasını kaybetmiş olurlar.

Çünkü İncirlik, her türden uçaklara hizmet sunmak için gereken tüm altyapıya sahip dev bir hava üssü. Böyle bir üssü kaybetmek, Ortadoğu’daki dayanağı kaybetmek demek.