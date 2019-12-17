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Ali Koç soyunma odasını basıp hesap sordu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sivasspor maçının ardından soyunma odasına inerken teknik heyet ve futbolcuları fırçaladı.

Fenerbahçe, lider Sivasspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken zirve yarışında ağır bir yara aldı. Ersun Yanal ve öğrencilerinin kötü performansı sonrası Ali Koç çılgına döndü.

Hesap sordu
Denizlispor galibiyetinden sonra “Vites yükseltmeliyiz” çıkışıyla takımı uyaran Başkan Ali Koç, Sivas dönüşü Ersun Yanal’dan hesap sordu. Ortaya konulan oyundan memnuniyetsizliğini açıkça dile getiren Koç, “Bu futbolla nasıl şampiyon olacağız” diye eleştirdiği Yanal’dan takımı bir an önce toparlamasını istedi.

Fatura Yanal'a kesildi
Ali Koç’un Damien Comolli ile de bir toplantı yaptığı, Fransız sportif direktörün faturayı Ersun Yanal’a kestiği öğrenildi.

Soyunma odası basıp fırça attı
Bu arada Ali Koç bu sezon ilk defa soyunma odasına inerken futbolculara sert çıktı. Koç, “Herkes formanın hakkını verecek” uyarısı yaparken, radikal tedbirler alacaklarını vurgulayarak “Kendinizi çekidüzen verin” ikazında bulundu.

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