Süper Lig'de favoriler kazanmayı unuttu

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan mücadelelerde alınan sürpriz sonuçlar haftaya damga vurdu.

Şampiyonluk yolundaki takımlar aldıkları sürpriz sonuçlar ile şaşırtırken, bu hafta 4 büyüklerden sadece Galatasaray puan alabildi. Lider Demir Grup Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderliğini ve çıkışını sürdürdü.

Süper Lig'de lider Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle ligde puanını 33'e yükseltti ve ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak yara alan Fenerbahçe ise deplasmanda oynadığı bir maçtan daha boynu bükük ayrıldı. Sarı lacivertliler Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 4 deplasmandan maçında galibiyetle tanışamadı.

Beşiktaş'ın serisini Malatya bitirdi

Süper Lig'de son 8 maçtır mağlup olmayan, 6 maçtır da galibiyet serisine sahip takımı Beşiktaş sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybetti ve haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı. Siyah beyazlılar aldığı bu yenilgi ile ligde 8 maç sonra mağlubiyet ile tanışmış oldu. Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Malatya ekibi ise ligde 5 maç sonra galibiyet aldı.

Galatasaray, 10 kişi Ankaragücü'nü yenemedi

Süper Lig'de gösterdiği kötü futbol ve skorlar nedeniyle beklentilerin uzağında kalan Galatasaray, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı ve haftanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Sarı kırmızılılar 2-0 öne geçtiği mücadelede rakibi 10 kişi kalmasına rağmen müsabakadan 3 puan çıkartamadı. Galatasaray, 88 ve 90+1'inci dakikalarda peş peşe yediği gollerle büyük bir şok yaşadı.

Trabzonspor'u Rodallega yıktı

Sürprizlerin damga vurduğu 15'inci haftada bir sürpriz sonucu da Trabzonspor yaşadı. Bordo mavililer sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada, Trabzonspor'un eski golcüsü Rodallega, bordo mavililerin kalesine gönderdiği 2 golle galibiyette büyük rol oynadı. Bordo mavililer, sahasında aldığı bu mağlubiyetle şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsat tepmiş oldu.

Başakşehir de kervana katıldı

Süper Lig'de şampiyonluk adayı takımlardan Medipol Başakşehir de sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve sürpriz sonuç alan takımların arasına adını yazdırdı. İstanbul ekibi bu beraberlik ile ligdeki yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkardı. Ligde son 7 maçtır galibiyet ile tanışamayan Konya ekibi ise zorlu deplasmandan bir puan çıkarmayı başardı.