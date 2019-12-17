Mehmet Şimşek'ten sürpriz buluşma Ankara'yı hareketlendiren fotoğraf

Partisini 2020'nin başında kuracağı konuşulan Ali Babacan'ın partisine katılıp katılmayacağı merak edilen Mehmet Şimşek Katar Büyükelçisiyle buluştu. Şimşek'in buluşması siyaset koridorlarını hareketlendirdi.

Adı yeni partiler ile de anılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Şimşek, Ankara’nın ünlü bir kebapçısında Katar Büyükelçisiyle buluştu.

Ali Babacan’ın kuracağı partide yer alması beklenen eski bakan Şimşek’in, parti kurma çalışmaları sürerken Katar Büyükelçisi Salem Mubsrak Shafi ile yemekte buluşmasının, Ankara kulislerinde farklı yorumlara yol açtığı belirtiliyor.

Hem Babacan'la hem de Davutoğlu'yla görüşüyor

Yeniçağ'ın haberine göre Mehmet Şimşek, Katar-İngiliz ortaklığı tarafından Londra’da kurulan bir şirkette CEO olarak çalışıyor. Şimşek'in gerek Babacan, gerekse Davutoğlu ile de zaman zaman görüştüğü belirtiliyor.

Şimşek Erdoğan tarafından suçlanmıştı

Şimşek, en son Şehir Üniversitesi üzerinden başlayan krizde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Halkbank'ı dolandırmakla" suçlanmıştı. Erdoğan, partisinin İstanbul’daki toplantısında şu açıklamalarda bulunmuştu:

HalkBankası'nın dolandırılması söz konusu

"Türkiye’de hiçbir üniversiteye tapu devri yoktur, olmamıştır. Bu mülkiyet devrini yaparken (Davutoğlu’nun) yanında Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Feridun Bilgin var. Halkbank’tan kredi alıyorlar. Halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı ‘Arzu ederseniz bunu çözersiniz’ dedi. Buranın hamisi Marmara Üniversitesidir. Biz ne oradaki öğrencilerin ne de akademisyenlerin düşmanıyız. Burada HalkBankası'nın dolandırılması söz konusu. Bunlar Halk Bankası’nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası’ndan kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası ciddi bir kredi veriyor. Maalesef bunlar, ödeme planında Halk Bankası’na ödemeleri yapmıyorlar. Halk Bankası da kendilerini sürekli uyarıyor. Şu anda borçları 417 milyon noktasında."