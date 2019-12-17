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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile rüşvet genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), taşra teşkilatından başlayarak bakanlık koridorlarına kadar uzanan “rüşvet” tartışmalarına karşı harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı, rüşvet alındığı iddiaları üzerine 81 ilde genelge yayınladı.

Bakan Yardımcısı ve Etik Komisyonu Başkanı Mustafa Safran imzasıyla 81 kente gönderilen “Hediye Yasağı” başlıklı genelgede uyarılarda bulunuldu.

657 sayılı yasada “Hediye alma, menfaat sağlama yasağı” maddesini anımsatan MEB, “kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen ve etkileme ihtimali bulunan, doğrudan ya da dolaylı kabul edilen her türlü eşya ve menfaatın” hediye kapsamına alındığını aktardı.

Genelgede, “Bakanlığımıza yapılan sözlü ve yazılı müracaatlardan zaman zaman bahsedilen yasaklar ve ilkelere aykırı davranışlar sergilendiği anlaşılmaktadır” tespiti de dikkat çekti.

Bakanlıkta neredeyse her kademede hediye soruşturmalarının devam ettiği öğrenildi. Genelgeyle de yılbaşı hediyelerinin kabul edilmemesi talimatı verildi. MEB yöneticileri de hassasiyet göstermeleri için uyarıldı.

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