Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında doktorların da olduğu çok sayıda gözaltı

FETÖ'nün hem Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik hem de ByLock kullanıcılarına yönelik Ankara'da sürdürülen soruşturmada 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

FETÖ terör örgütü ile mücadele kapsamında Ankara'da büyük bir operasyona imza atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar neticesinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5’i aktif görevde olmak üzere 10’u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

ByLock operasyonunda 260 gözaltı kararı

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 171 şüpheli yakalandı.