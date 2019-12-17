Fenerbahçe Mesut Özil için Arsenal'le görüşüyor! İş artık küçük detaylara kaldı

Fenerbahçe yönetimi, Mesut Özil transferi için kulübü Arsenal ile görüşüyor. Transferi Ocak ayına yetiştirmeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi Mesut'a her an sarı-lacivertli formayı giydirebilir.

Ligde son olarak Sivasspor'a karşı alınan 3-1 mağlubiyetin ardından teknik direktör Ersun Yanal kötü performansının ardından sorgulanmaya başlarken ara transfer dönemi için çalışmalar hızla devam ediyor.

Fenerbahçe yeniden devrede

Fenerbahçe'nin bitmek bilmeyen Mesut Özil aşkı yeniden alevlendi. Arsenal'de mutlu olmayan ve yüksek maaşı nedeniyle gönderilmek istenen Mesut Özil için Fenerbahçe'nin yeniden devreye girdiği öğrenildi.

İş artık küçük detaylara kaldı

Mesut Özil için kulübü Arsenal ile çok ciddi girişimler ve yüz yüze görüşmelerin yapıldığı ortaya çıktı. İş artık küçük detaylara kaldı. Mesut Özil'i 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, bombayı patlatmaya yakın.

Vergiyi Fenerbahçe ödesin

Arsenal ise kiralama ücreti istemiyor ancak kendi ödeyeceği ücretin vergisini Sarı-Lacivertli kulübün ödemesini istiyor.