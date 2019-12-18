HABER /  SPOR

Arsene Wenger'den Mesut Özil'e destek

Arsenal'ın eski teknik direktörü Arsene Wenger, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Mesut Özil'in herkes gibi ifade özgürlüğünün olduğunu söyledi.

Arsenal'ın eski teknik direktörü Arsene Wenger, Katar'ın başkenti Doha'da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Mesut Özil'e destek oldu.

Mesut'un ifade özgürlüğünü kullanma hakkı olduğunu belirten 70 yaşındaki Wenger, "Düşüncelerini herkesle paylaşmak zorunda değil, ama bunu yapma hakkı var." şeklinde konuştu.

Wenger, herkesin fikirlerinin olduğunu fakat futbolcuların önceliğinin futbol oynamak olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Müslüman dünyasına tepki göstermişti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Özil, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti.

Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mesut Özil, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti. Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Mesut Özil'in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kanal İstanbul'la ilgili bomba FETÖ iddiası! Kadir Topbaş'ın damadı da konuşuluyor
Ekrem İmamoğlu Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına karşı çıktı
Arda Turan Galatasaray için fedakarlığa hazır
Ahmet Davutoğlu'nun Gölge Kabine'siyle ilgili detaylar belli oldu
Doğa Koleji satıldı son dakika açıklaması bekleniyor! Doğa'yı alan İTÜ Vakfı oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan camide tabure ve sandalye açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kasapoğlu: Amatörlerin her zaman arkasındayız
Suriyeli aile iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti!
Tam bilet ne kadar 2019 MPİ yılbaşı bilet fiyatları tablosu
Bakan Murat Kurum: sosyal konut kampanyasında bir ilki açıkladı
3. Altın marka ödül töreninde, GAÜ’ye “Yılın Eğitim Markası” ödülü
Çeyrek bilet fiyatı kaç para 2019 MPİ yılbaşı bilet fiyatları
Yorumlar