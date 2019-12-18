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Uludağ'da 17 gündür kayıp dağcılardan ikincisinin de cesedine ulaşıldı

ULUDAĞ'da 17 gündür kayıp olan dağcılardan son dakika haberleri geldi. Kayıp dağcılardan ilk olarak Efe Sarp'ın cesedi bulundu. Öğleden sonra ise Sarp'ın cansız bedenine 1200 metre mesafede ikinci bir ceset bulundu. Bu cesedin diğer dağcıya ait olması kuvvetle muhtemel.

Bursa'nın ünlü kayak merkezi Uludağ'da 17 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında sonuç alındı.

AFAD, JAK, JÖH ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Küreklidere Şelalesi yakınlarında öğle saatlerinde Efe Sarp'ın cesedi bulundu. 37 yaşındaki Sarp'ın cansız bedenine 1200 metre mesafede ikinci bir ceset daha bulundu. Bu cesedin de 31 yaşındaki Mert Alpaslan'a ait olduğu değerlendiriliyor. 

Bursa Valiliği'nden açıklama 

Valilik, olay yerine kriminal jandarma ekiplerinin sevk edildiğini, helikopterin bölgenin uçurumlarla dolu olması sebebiyle buraya inemediğini, savcının talimatıyla cesetlerin belirli bir mesafeye taşındıktan sonra helikopterle nakil edileceğini duyurdu.

İlk olarak Efe Sarp'ın cesedi bulundu
17 gündür aralıksız devam eden arama çalışmalarında geçtiğimiz hafta Küreklidere Vadisi'nde Efe Sarp'a ait olan kırmızı bir mont, bere ve anahtar bulunmuştu. Bugün öğle saatlerinde bu montun bulunduğu vadide 37 yaşındaki Efe Sarp'ın cansız bedenine ulaşıldı. 

Efe Sarp'ın cesedinin bulunmasının ardından bölgedeki arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, öğleden sonra bir ceset daha buldular. Bu ceset Efe Sarp'ın cansız bedeninden 1200 metre uzaklıkta bulundu. Cesedin 31 yaşındaki Mert Alpaslan'a ait olduğu düşünülüyor. 

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Dağcılara 17 gündür ulaşılamamış ve yaşamlarından umut kesilmişti. 

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