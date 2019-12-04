Uludağ'da kaybolan dağcıları arayan AKUT ekibi de kayboldu

AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktılar

Ekibin yoğun sis ve kar fırtınası sebebiyle kayboldukları anlaşıldı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı.