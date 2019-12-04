Uludağ'da kaybolan dağcıları arayan AKUT ekibi de kayboldu
ULUDAĞ'da kaybolan dağcıları arayan 4 kişilik AKUT ekibi de yoğun sis ve kar fırtınası yüzünden kayboldu. Telsiz irtibatı kesilen ancak konumları tespit edilen ekibi kurtarmak için bir başka ekip görevlendirildi.
Bursa Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken kaybolan dağcıları arayan AKUT ekibi de kayboldu. Arama çalışmalarına katılmak için yola çıkan 4 kişiyle telsiz irtibatı kesildi.
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AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktılar
Ekibin yoğun sis ve kar fırtınası sebebiyle kayboldukları anlaşıldı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı.
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Çalışmalar aralıksız sürüyor
Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor.
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Yoğun sis ve kar fırtınası
Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi.
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