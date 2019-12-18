HABER /  GALATASARAY

Eski başkan adaylarından Galatasaray'a kayyum şoku

Demirören Haber Ajansı

Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın sarı kırmızılı kulübe kayyum atanması için İstanbul 7'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Açılan davanın gerekçesi ise genel kurulun toplanarak Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması için yapıldığı yönünde bilgi alındı.

Hukuki dayanak olarak medeni hukukun 75'inci maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi.

Seçime kadar yolu var
Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ömer Çelik'ten TBMM'yi ziyaret eden şehit babasıyla ilgili duygusal paylaşım
Uludağ'da 17 gündür kayıp dağcılardan ikincisinin de cesedine ulaşıldı
Kanal İstanbul'la ilgili bomba FETÖ iddiası! Kadir Topbaş'ın damadı da konuşuluyor
Ekrem İmamoğlu Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına karşı çıktı
Arda Turan Galatasaray için fedakarlığa hazır
Ahmet Davutoğlu'nun Gölge Kabine'siyle ilgili detaylar belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı
Türk mühendisler geliştirdi, yurtdışına ilk sevkiyat yapıldı
Sergen Yalçın: Türkiye Kupası'na değer veriyoruz
Arsene Wenger'den Mesut Özil'e destek
Bakan Kasapoğlu: Amatörlerin her zaman arkasındayız
Çeyrek bilet fiyatı kaç para 2019 MPİ yılbaşı bilet fiyatları
Yorumlar