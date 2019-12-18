Anayasa Mahkemesi Wikipedia için harekete geçiyor

Bir süredir ülkemizden erişilemeyen Wikipedia için başvuru yapıldı. Wikipedia’nın sahibi Wikimedia Vakfı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun görüşüleceği tarih açıklandı.

Türkiye’de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia’nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edilmişti. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu ele almış, ancak başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 28’inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevkine karar vermişti.

Karar gereğince, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu, 26 Aralık’taki gündem toplantısında ele alacak. Siteye erişim, Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar nedeniyle 29 Nisan 2017’de engellenmişti.

2017'den beri Türkiye'de Wikipedia engelli

29 Nisan 2017 tarihinde ülkemizden Wikipedia‘ya olan erişim engellenmişti. Buna sebep olarak ise, Türkiye’yi çeşitli terör örgütü grupları ile aynı düzlemde gösteren yazıların platformda yer alıyor olması gösterilmişti.

Wikipedia’da yer alan ve Türkiye’yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle engel bugüne kadar devam etti. 5651 Sayılı Kanun’un 8/A maddesine göre alınan karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla onandı.