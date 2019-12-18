Abdullah Öcalan arka arkaya 2 disiplin cezası yedi

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ndekiPKK elebaşı Abdullah Öcalan ile Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş'a art arda iki kez disiplin cezası verildi.

Konar, Yıldırım ve Aktaş cezalara itiraz etti. Avukat İbrahim Bilmez, "Sayın Öcalan bu disiplin cezalarının siyasi bir tavır olduğunu düşündüğü için o da siyasi bir tavır takınarak bu cezalara itiraz etmiyor" diye konuştu.

Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından İbrahim Bilmez, Öcalan ve diğer isimler hakkında cezaevi idaresince 10 Temmuz’da disiplin cezası verildiğini, bu cezası bitmesinin ardından 21 Ekim tarihinde yeni bir disiplin cezasının daha verildiği bilgisini paylaştı.

İdarenin verdiği disiplin cezasına Öcalan hariç diğer tutukluların itiraz ettiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti: Sayın Öcalan bu disiplin cezalarının siyasi bir tavır olduğunu düşündüğü için o da siyasi bir tavır takınarak bu cezalara itiraz etmiyor. Sayın Öcalan hakkında verilen ceza onaylanıyor ancak diğer müvekkillerimiz itiraz ettiği için onların hukuki süreci devam ediyor.

İtirazlar reddedildi

Verilen son disiplin cezasını 29 Kasım’da öğrendiklerini dile getiren Bilmez, öğrendikten sonra ise Öcalan ve diğer müvekkilleri için itirazda bulunduklarını, ancak yaptıkları itirazın reddedildiğini söyledi. Uzun zamandan beridir Öcalan ve diğer müvekkillerine verilen disiplin cezalarının kendilerinden bilinçli bir şekilde gizlendiğini vurgulayan Bilmez, bu yüzden cezaların içeriğini göremediklerini öne sürdü.

"İtiraz süresini kaçırıyoruz"

Ailelere verilen disiplin cezalarına ilişkin kendilerine herhangi bir tutanağın tebliğ edilmediğini aktaran Bilmez, bu yüzden verilen bu tür disiplin cezalarından haberdar olmadıklarını belirtti. Bilmez, ailelerin görüş için başvuru yaptıklarında bu tür disiplin cezalarından haberdar olduklarını, ancak durumu geç öğrendikleri için itiraz süresini kaçırdıklarını söyledi.

Aileler için verilen disiplin cezalarının avukat görüşünü engellemediğini hatırlatan Bilmez, “Disiplin cezası alan müvekkillerimiz sadece aileleriyle görüşemiyor. Bu cezalar avukat görüşmesini bağlayan cezalar değil” dedi.

Normal şartlarda cezaevindeki tutukluların ayda 3 kere kapalı görüş 1 kerede açık görüş hakları olduğunu vurgulayan Bilmez, bir yakını cezaevinde olan her ailenin kimseden izin almadan bu yakınlarıyla görüşebildiğini ancak bu yasanın Öcalan için uygulanmadığını vurguladı.