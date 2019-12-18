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Bilgin Erdem: Hayallerimizde tur atlamak vardı ve başardık

İhlas Haber Ajansı

Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem, Gaziantep FK’yı eledikleri Türkiye Kupası maçının ardından yaptığı açıklamada, “Hayallerimizde tur atlamak vardı ve başardık” dedi.

Zorlu bir maçtan tur atlayarak çıktıkları için mutlu olduklarını ve hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem, "Hayallerimizde tur atlamak vardı. Gaziantep takımı da bugün yedek bir kadro ile sahaya çıkmıştı. Biz ise as ve aç oyuncularımızla sahaya çıktık. Maçı çok istiyorduk. Oyuncularımız çıktılar, oynadılar ve başardılar. Bizim için camia olarak önemli bir maçtı. Tabi ki burada kazanmak hiç kolay değildi. Kazanmak için çok savaşmamız, çok mücadele etmemiz gerekiyordu. Sporcularımızla da bunu konuşmuştuk. Onlar da bunu yaptılar. İyi futbol oynamamız gerekiyordu ve iyi futbol oynadık. Tam bir kontra atak takımı gibi oynamamız gerekiyordu ve öyle yaptık. Biz bunu başardık, kazandık mutluyuz. Evimize mutlu bir şekilde gidip tatile mutlu bir şekilde çıkacağız. Bütün oyuncularımı kutluyorum ligi tamamladılar, kupada da görevlerini yaptılar. Hepsinin ayaklarına sağlık, hepsine teşekkür ederim. Gaziantep'e de Süper Lig'de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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